- O parte dintre liderii Uniunii Europene inclina spre un compromis care ar interzice livrarile de petrol rusesc pe mare, dar ar scuti, temporar, livrarile printr-un oleoduct important. Aceasta masura ar putea fi luata pentru a da Ungariei mai mult timp, astfel incat blocul comunitar sa ajunga la un acord…

- Numai automobilele inmatriculate in Ungaria vor putea cumpara combustibili la preturile plafonate de guvern, in timp ce automobilele inmatriculate in strainatate vor cumpara combustibili la preturile pietei, a anunțat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului Viktor Orban. Masura se aplica…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat miercuri ca i-a sugerat presedintelui rus Vladimir Putin, de care este apropiat, sa declare un armistitiu imediat si sa discute cu liderii ucrainean, francez si german, informeaza AFP si Reuters, transmite AGERPRES . Viktor Orban a adaugat ca l-a invitat pe…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, pare sa se indrepte catre al patrulea mandat consecutiv, dupa alegerile legislative de duminica, in contextul in care alegatorii au sprijinit pozitia sa prudenta fata de razboiul Rusiei in Ucraina si campania sa pentru valori crestine traditionale, noteaza agenția Reuters.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat ca se așteapta la o mare victorie, dupa ce a votat la alegerile generale din țara. „Am muncit multe și multe luni pentru victorie, așa ca ceea ce aștept este o mare victorie”, a declarat Orban reporterilor dupa ce a votat la Budapesta. „De asta are nevoie…

- "Aparatorii nostri continua sa recastige controlul asupra comunitatilor din regiunile Kiev si Cernihiv. Sunt tot mai multe steaguri nationale ucrainene arborate in zonele care au fost ocupate temporar.Fortele Armate Ucrainene nu-i lasa pe invadatori sa plece fara lupta, provoaca pagube, ei ii distrug…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban este de parere ca cea mai mare miza a alegerilor parlamentare din Ungaria, care au loc duminica, este daca țara se va implica sau nu in razboi, relateaza MTI, potrivit News.ro.Viktor Orban a publicat, marți, un videoclip pe pagina sa de Facebook in care s-a referit la…