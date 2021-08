Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 3-5 septembrie, la Timișoara se va organiza cel mai mare festival dedicat intregii familii, Timeless 4ALL. „Exista nenumarate festivaluri cu tematici diverse, dar noi ne-am dorit altceva. Timeless 4 ALL este un festival pentru intreaga familie. Acesta aduce un concept unic in Romania și…

- Politistii de frontiera din Cruceni, județul Timiș, au depistat sapte persoane irakiene, dintre care cinci erau copii cu varste intre 5 și 13 ani, care au incercat sa intre ilegal din Serbia in Romania. Acestia prezentau simptome de deshidratare, iar polițiștii au acordat imediat primul ajutor, a relatat…

- Municipalitatea a definitivat programul evenimentului „Strazi pentru comunitate”, ce va avea loc in weekend. Primaria inchide cateva strazi și le deschide pentru diferite activitați. Cei care nu s-au imunizat inca impotriva Covid 19 vor avea ocazia sa o faca la punctul de vaccinare ce va fi amplasat…

- ESports Summit Bucharest 2021 va avea loc sambata și se va desfașura in intervalul orar 10:30-19:30 Premiera pentru Romania, care nu a mai organizat niciodata un eveniment al industriei de ESports. La doar cateva zile dupa anunțarea la București a celei mai importante competiții de ESports organizate…

- In premiera, la Timișoara va avea loc in perioada 24-25 iulie evenimentul „Strazi pentru Comunitate”. In organizarea manifestarii, municipalitatea s-a inspirat de la Paris, unde de 19 ani, in fiecare vara, se inchide circulația pe 3,5 km de strazi, pe malurile Senei, in plin centrul orașului, pentru…

- A opta editie a Festivalului Ceau, Cinema! incepe joi la Timisoara, cu proiectia filmului romanesc „Mia isi rateaza razbunarea” (2020), la Gradina de Vara „Capitol”, in prezenta regizorului Bogdan Theodor Olteanu si a actritei Ioana Bugarin. Este prima proiectie fizica a filmului in Romania. Gala de…

- Cei 190 de ani de "Muzici Militare" din Romania vor fi marcati, miercuri seara, in foisorul din Parcul Central "Anton Scudier" din Timisoara, prin spectacolul "Concert Aniversar", sustinut de Fanfara Brigazii 18 Cercetare Supraveghere "Decebal", care va avea un program ce atrage de fiecare data un numeros…

- Toate evenimentele propuse in Noaptea Muzeelor se vor desfasura cu respectarea legislatiei in vigoare privind prevenirea COVID 19.Noaptea Muzeelor este un eveniment care are loc la nivel european. Acesta a fost initiat pentru prima data de catre Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta in anul…