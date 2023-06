Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitara”, intrunit in perioada 22-25 iunie 2023, anunța ca a decis continuarea protestelor pentru susținerea revendicarilor și actualizarea calendarului acțiunilor de protest. Acțiunile de protest aflate in desfașurare vor fi continuate și accentuate. Spitalele raman fara „garzi”? La ora actuala Federația „Solidaritatea Sanitara” are in plina desfașurare protestul numit […] The post Cel mai mare pericol pentru pacientii din Romania: GREVA in Sanatate, din 27 iunie! first appeared on Ziarul National .