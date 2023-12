Stiri pe aceeasi tema

- In Baia Mare se afla primul spital din țara care va avea un parc fotovoltaic. Parcul va fi compus din 2.000 de panouri solare și va produce aproximativ 70% din energia electrica pe care o consuma.

- O companie israeliana va construi, in sudul județului, la Corbii Mari, cel mai mare parc fotovoltaic din țara, dupa ce a cumparat proiectul de la un alt investitor. Este vorba de un parc cu o putere instalata de 255 de MW. Israelienii au o investiție asemanatoare in județul Argeș, dar la o putere mult…

- La Chitila a fost inaugurat primul bazin de inot didactic, ce va extinde facilitațile oferite de Clubul Sportiv Chitila, transformandu-l in una dintre cele mai moderne și complete structuri sportive din Romania. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov, ediția print nr. 682 ”Construit din fonduri de la Compania…

- Compania israeliana Nofar Energy a achiziționat de la dezvoltatorul Portland Trust cel mai mare proiect fotovoltaic din Romania, amplasat pe un teren de 290 de hectare din comuna Corbii Mari, județul Dambovița. Parcul are o putere instalata de 255 de MW și va produce electricitate incepand cu anul viitor.

- Pe litoralul romanesc al Marii Negre, in perioada verii, muncitorii finalizau construcția unei platforme - transformator cu inalțimea unei cladiri de 10 etaje. Construcția din oțel va colecta energia produsa de turbinele eoliene offshore și o va transforma in energie electrica pentru gospodarii. A fost…

- A fost inaugurat cel mai mare parc fotovoltaic din Europa de Sud-Est care urmeaza sa fie conectat in perioada urmatoare. Parcul de la Ratești este proiectul comun al companiilor israeliene Econergy Renewable Energy și Nofar Energy și reprezinta cea mai mare investiție in energie regenerabila fotovoltaica…

- Primul parc fotovoltaic și eolian pentru cercetare din Romania este construit cu fonduri europene și fonduri de la bugetul local in zona Lomb a municipiului, in cadrul Cluj Innovation Park (CIP).