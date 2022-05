Stiri pe aceeasi tema

- Congresul SUA a facut marți primul pas spre deblocarea unui nou pachet masiv de aproape 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, ca urmare a sprijinului președintelui Joe Biden pentru Kiev. „Prin acest pachet de ajutor, America transmite lumii un semnal privind determinarea noastra de nezdruncinat de…

- „Statele Unite continua sprijinul nostru puternic pentru oamenii curajoși ai Ucrainei in timp ce iși apara țara impotriva agresiunii Rusiei”, a spus președintele Joe Biden.„Trimitem armele și echipamentele pe care Congresul le-a autorizat direct in primele linii ale libertații”, a adaugat el. Biden…

- Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, solicita țarilor occidentale sa furnizeze Ucrainei avioane de lupta și armament greu, conform unui comunicat de presa al ministerului de Externe de la Londra. Truss este de parere ca ajutorul militar pentru Ucraina trebuie intensificat, informeaza CNN.

- Președintele american Joe Biden a anunțat acordarea unui nou ajutor acordat Ucrainei in valoare de 800 de milioane de dolari, suma transpusa in arme și ajutor economic, relateaza BBC, pe Twitter, dar și platforma CNBC. Mai exact, Statele Unite vor trimite un un ajutor militar suplimentar de 800 de milioane…

- Presa de la Moscova sustine ca unitatile ruse de aparare aeriana au doborat un avion de transport militar care transporta arme occidentale langa Odesa. „Langa Odesa, fortele ruse de aparare antiaeriana au doborat un avion de transport militar ucrainean, care livra un transport mare de arme furnizate…

- Uniunea Europeana continua sa sprijine Ucraina in fața agresiunii ruse. Astfel, Consiliul Uniunii Europene a adoptat miercuri doua masuri de asistența in cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF) in valoare de inca 500 de milioane de euro. Prin urmare, ajutorul militar acordat Ucrainei ajunge…

- Decizia de sambata ridica ajutorul total pentru securitate acordat de SUA Ucrainei in ultimul an la 1,2 miliarde de dolari, a declarat un oficial de rang inalt al administratiei americane.Intr-un memorandum catre secretarul de stat Antony Blinken, Biden a dispus ca pana la 200 de milioane de dolari…

- Administrația americana a aprobat sambata dimineața un ajutor in valoare de 350 de milioane de dolari pentru securitatea si apararea Ucrainei, potrivit unui nou memorandum publicat de Casa Alba, scrie Reuters.com. Intr-un memorandum adresat secretarului de stat Antony Blinken, Biden a ordonat ca ajutorul…