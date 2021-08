Cel mai mare oraș din Africa ar putea fi complet acoperit de ape Case și mașini scufundate, apa pana la genunchi, proprietari care calculeaza pagubele imense produse de inundații, acesta este Lagos, cel mai mare oraș din Africa in timpul sezonului ploios. Locuitorii din Nigeria sunt obișnuiți cu inundațiile in perioada martie-noiembrie. La mijlocul lunii iulie, insa, sectorul economic al Lagos a trecut prin cel mai dur sezon ploios și cele mai puternice inundații din ultimii ani. ”Este foarte neobișnuit. Am ieșit din casa, și nu mi-am dat seama ca a plouat așa de mult. Abia am putut sa ajung la munca, drumurile erau inundate. Cu cat mai departe mergeam, cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lagos, cel mai populat oraș din Nigeria, care numara 24 de milioane de locuitori, ar putea fi inghițit de ape pana in anul 2100, din cauza creșterii nivelului marii, fenomen atribuit incalzirii globale, relateaza CNN.

- Case și mașini sub ape, oameni încercând sa ajunga la casele lor mergând prin ape care le ajung cel puțin pâna la genunchi și proprietari care calculeaza pagubele imense produse de inundații – aceasta este realitatea celui mai mare oraș din Africa – Lagos, care ar…

- Case și mașini sub ape, oameni incercand sa ajunga la casele lor mergand prin ape care le ajung cel puțin pana la genunchi și proprietari care calculeaza pagubele imense produse de inundații – aceasta este realitatea celui mai mare oraș din Africa – Lagos, care ar putea deveni, in urmatorii zeci de…

- Bulevardul Muncii și mai multe strazi din zona au fost complet inundate marți dimineața de ploile abundente din Cluj-Napoca. Capacele de la canal sunt sarite în mai multe locuri, iar multe mașini sunt blocate în apa. „Atenție…

- Primul caz de transmitere la om a virusului „monkeypox” a fost confirmat în Statele Unite dupa aproape 20 de ani la un cetațean american care s-a întors din Nigeria, relateaza Live Science.Pacientul, care este în prezent internat la un spital din Dallas, a zburat…

- Aproximativ 50.000 de conturi din Romania au fost compromise și identificate intr-o baza de date publicata pe Dark Web, informeaza Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO). „Dintre acestea, regasim peste 2.000 de domenii.ro. Lista conturilor personale și profesionale…

- Romanii au o putere de cumparare peste cea a grecilor, a ungurilor si a bulgarilor, conform unei estimari privind consumul individual efectiv, publicat astazi de Eurostat. Astfel, in 2020, tara noastra avea 79% din media Uniunii Europene, adica o putere de cumparare cu 21% sub medie. In acest clasament,…

- Dupa ce deja producatori precum Volvo, Jaguar sau chiar Mini au anunțat cel puțin o conversie la mașini electrice și Fiat pregatește drumul pentru a deveni o marca de mașini complet electrice pana in 2030. „Intre 2025 și 2030, gama noastra de produse va deveni treptat doar electrica. Aceasta va fi o…