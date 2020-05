Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de salvare acordat de Guvernul german operatorului aerian Lufthansa "este o solutie foarte, foarte buna", care tine cont atat de necesitatile companiei cat si ale platitorilor de taxe, a afirmat luni ministrul de Finante Olaf Scholz, transmit DPA si Reuters."Sprijinul pe care il pregatim…

- Comisia Europeana a aprobat, luni, acordarea de catre statul francez a unui pachet de sprijin in valoare de sapte miliarde de euro pentru compania aeriena Air France, in ideea de a atenua impactul economic al crizei coronavirusului, transmite AFP.Sprijinul guvernamental in favoarea Air France…

- Cea mai mare economie a UE se imprumuta pentru prima data din 2013. Pachet de masuri fara precedent, pentru a contracara impactul pandemiei de COVID-19 Guvernul de la Berlin a anuntat ca-si va asuma noi imprumuturi, pentru prima data din 2013, ca parte a unui pachet de masuri fara precedent, ce totalizeaza…

- Guvernul de la Berlin a anuntat vineri cel mai mare pachet economic de ajutor din Germania, în valoare de cel putin 550 milliarde de euro, pentru a sprijini companiile afectate de epidemia de coronavirus (COVID-19), oferindu-le credit "nelimitat" pentru a-si tine afacerile pe linia…

- Operatorul aerian regional Flybe din Marea Britanie a anuntat joi ca a fost plasat sub administrare speciala, fiind afectat de scaderea numarului de clienti din cauza epidemiei de coronavirus (Covid-19). „Toate zborurile sunt anulate, iar afacerea din Marea Britanie si-a incetat activitatea, cu efect…

