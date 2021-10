Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat miercuri 331 de decese COVID in 24 de ore in Romania, cel mai mare numar zilnic de morți, de la debutul pandemiei și pana acum. Au fost confirmate totodata 14.744 de cazuri noi de persoane infectate - dupa efectuarea a 70.271 de teste - in vreme ce numarul pacienților de la ATI…

- Pana astazi, 30 august 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.097.452 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 1.054.417 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 699 de cazuri noi de persoane…

- Pana astazi, 22 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.090.925 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.051.987 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 21 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.090.408 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.051.800 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 3 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.711 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.915 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 233…

- Pana astazi, 19 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.678 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.046.776 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 18 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.632 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.046.739 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Sunt 4 județe care nu au mai raportat niciun caz confirmat COVID-19: Bihor, Covasna, Mehedini și Vrancea.TOPUL județelor in funcție de numarul de noi cazuri raportate in ultimele 24 de oreIn urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 51 de cazuri noi de…