Italia a inregistrat joi 993 de noi decese asociate COVID-19 in ultimele 24 de ore, cel mai ridicat bilant zilnic al deceselor de la inceputul pandemiei. Numarul noilor cazuri de infectare este de 23.225, confirmate in urma efectuarii a 226.729 de teste, potrivit Ministerului italian al Sanatatii, citat de agentia ANSA. Italia a inregistrat insa […]