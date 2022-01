Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța in bilanțul provizoriu coronavirus de vineri 19.649 de noi cazuri și 49 de decese, inregistrate in ultimele 24 de ore. Este un record al numarului infectarilor de la inceputul pandemiei in Romania. Precedentul a fost de 19.105 cazuri, inregistrat joi – 20 ianuarie. Conform datelor…

- In ultimele 24 de ore au fost anunțate 19.105 cazuri de infectare cu coronavirus, au anunțat autoritațile „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 20 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 19.105 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea,…

- Un numar de 19.105 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 43 decese, dintre care patru anterioare, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Este un record al numarului infectarilor de la inceputul pandemiei in Romania.…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 1.006 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 4.741 teste efectuate (din care 2.309 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (512), Dumbravița (71), Giroc (61),…

- Italia a inregistrat marti, 28 decembrie, 78.313 noi cazuri de COVID 19, un record zilnic absolut de la inceputul pandemiei in aceasta tara, si 202 decese asociate COVID 19, cifra de asemenea in crestere, a anuntat Ministerul Sanatatii italian, potrivit agentiei EFE.Noile infectari au fost descoperite…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 20 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.573 teste efectuate (din care 1.202 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (12). Din totalul persoanelor identificate…

- Germania anunța joi un numar record de infecții de la inceputul pandemiei: 33.949 de cazuri noi de ieri pana acum. Institutul Robert Koch a inregistrat 33.949 de cazuri noi Covid in 24 de ore in Germania, cu 6.000 mai multe decat saptamana trecuta, și 169 de decese, conform ANSA. Numarul de…

- 11.073 de cazuri de coronavirus azi dintr-un numar mare de teste prelucrate – peste 72.000. Au fost anuntate insa cele mai multe decese de pana acum, intr-o singura zi – 586. La terapie intensiva sunt internati 1.876 de pacienti. In Timiș au fost raportate 465 cazuri noi de imbolnavire, dintre care…