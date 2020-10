Stiri pe aceeasi tema

- Germania a inregistrat un numar de 7.830 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record reprezentand cel mai mare bilant zilnic de la debutul pandemiei, a informat sambata Institutul Robert Koch (RKI) pentru controlul bolilor, potrivit DPA.Bilantul a crescut…

- In ultimele 24 de ore au fost 2.064 de cazuri noi de COVID-19 din 24.847 de teste. Alte 32 de decese au fost raportate de autoritați din cauza infecțiilor cu coronavirus. La ATI numarul pacienților internați ajunge la 583.Potrivit GCS, pana sambata, in Romania au fost confirmate 134.065 cazuri de persoane…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, obișnuita conferința de presa pentru ziua de miercuri.Klaus Iohannis va raspunde intrebarilor jurnaliștilor in contextul in care astazi, 16 septembrie, Romania a inregistrat un numar record de cazuri de coronavirus…

- UPDATE: A fost inregistrat un nou dublu record negativ. A fost raportat cel mai mare numar de noi cazuri de coronavirus, in Romania, adica 1.454, precum și cel mai mare numar de noi decese, adica 53.

- Ziua de 7 august aduce cel mai sumbru bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania: a fost inregistrat cel mai mare numar de cazuri noi de Covid-19 an ultimele 24 de ore, dar și cel mai mare numar de decese din ultimele 24 de ore. Pana astazi pe...

- Numar mare de decese, raportate in 24 de ore, in cazul persoanelor cu SARS-Cov2 in Romania – 48. Peste 1.200 de persoane nou infectate au fost depistate de luni pana marți in Romania. In Timiș au aparut alte 43 de noi cazuri de Covid-19.

- Romania nu se afla in topul țarilor unde epidemia de coronavirus face ravagii, deși mesajele alarmiste ale autoritaților și ale unor medici ne fac sa credem contrariul.In saptamana 20-27 iulie 2020, s-a inregistrat in Romania un nou record al numarului de cazuri de COVID-19 de la debutul epidemiei…