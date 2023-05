Mii de profesori din toata țara au venit la București sa protesteze din nou. Peste 20.000 de persoane s-au strans in aceasta dimineața in fața Guvernului. La ora 13:00, cadrele didactice au plecat in marș spre Palatul Cotroceni. Sindicatele din educație au anunțat, dupa noile discuții de la Guvern, ca greva generala continua, in condițiile in care Executivul a respins solicitarea sindicatelor de majorare a salariilor. Sindicaliștii au spus ca președintele Klaus Iohannis, caruia i-au cerut o intalnire, fara succes insa pana acum, ar putea avea un rol major in acest conflict.