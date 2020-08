Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au crescut marti cu circa 1 dolari, la cel mai ridicat nivel din ultimele peste patru luni, sustinute de acordul UE pentru relansarea economiei dupa pandemia de coronavirus si de informatiile promitatoare referitoare la studiile clinice pentru vaccinuri impotriva Covid-19, transmite…

- Preturile petrolului au crescut miercuri cu 2%, sustinute de scaderea puternica a stocurilor de titei din Statele Unite, dar cresterile au fost limitate de anuntul OPEC. Pretul petrolului Brent a inchis in urcare cu 2,1%, la 43,79 dolari pe baril, iar cotatia petrolului american WTI a avansat cu 2,3%,…

- IN SFARSIT!… Gradina Zoologica Barlad isi redeschide portile pentru public incepand cu marti, 30 iunie, urmand sa functioneze conform programului de vara, respectiv de marti pana duminica, inclusiv, intre orele 10.00 – 19.00 (ultimul bilet de intrare eliberat fiind la ora 18.00). Pretul biletelor este…

- Petrolul a scazut joi sub 40 de dolari barilul, dupa o reducere cu peste 5% in sesiunea anterioara, intrucat stocurile de petrol din SUA sunt la un nivel record, iar o creștere a cazurilor de coronavirus pun sub semnul intrebarii recuperarea cererii de combustibil, anunța Reuters.Petrolul…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa le interzica americanilor intrarea pe teritoriul sau odata ce isi va redeschide frontierele pentru tari terte, din cauza pandemiei de coronavirus foarte activa in Statele Unite, a informat cotidianul New York Times, potrivit AFP.

- Leul continua sa fi stabil fața de euro, evoluție care se manifesta de la jumatatea lui martie, cand a fost atins maximul istoric de 4,8448 lei. Cursul euro a scazut de la 4,8360 la 4,8350 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile se realizau in culoarul 4,832 – 4,837 lei, care se manifesta de la inceputul…

- Teatrul National din Bucuresti va redeschide pe 15 iunie Amfiteatrul TNB, singura scena din Romania construita in aer liber, aflata in incinta unui teatru. Ea indeplineste conditiile de siguranta a spectatorilor si artistilor pentru a-si putea desfasura activitatea in conditii de siguranta, conform…

- Dino Parc Rașnov se va redeschide oficial incepand de vineri, 22 mai, doar cu spațiile outdoor. Conform reglementarilor in vigoare, am pregatit o serie de masuri de protecție, atat pentru vizitatori cat și pentru angajații parcului. Pentru ca vizita in parc, in aceasta situație neobișnuita, sa fie…