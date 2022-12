Cel mai mare land german declară urgență financiară din cauza crizei energetice Guvernul landului Renania de Nord-Westfalia vrea sa lupte impotriva crizei energetice cu cinci miliarde de euro și trebuie sa contracteze noi datorii pentru a face acest lucru. Dar pentru a putea accesa imprumuturi pe care in mod normal nu le-ar fi putut primi din cauza limitei de indatorare, autoritațile au fost nevoite sa declare situație […] The post Cel mai mare land german declara urgența financiara din cauza crizei energetice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

