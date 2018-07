Cel mai mare investitor in titluri de stat din lume: Urmatoarea recesiune are loc in urmatorii 3-5 ani. Nu va puneti toate ouale intr-un singur cos!

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economica a Uniunii Europene va fi de 2,3% in 2018 si de 1,8% in 2019, iar a zonei euro de 3,3% in 2018, iar SUA au o sansa mare de a intra in recesiune economica in urmatorii ani, a apreciat vineri Dan Bucsa, economist sef pentru CEE al UniCredit, in cadrul unei conferinte de presa.

- Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a explicat parteneriatul clubului, pe 5 ani, cu omul de afaceri baimarean Horia Sabo. Convins de primarul Iașiului, Mihai Chirica, sa investeasca la Poli, omul de afaceri baimarean Horia Sabo va completa bugetul clubului, ce traia in utimul timp doar din drepturile…

- Victorie pentru Lucian Raduț la etapa CN de viteza in coasta de la Poiana Brașov, Lucian Raduț a obținut o victorie dubla in etapa a treia din Campionatul Național de Viteza in Coasta Dunlop, Trofeul Total, de la Brașov. Pilotul Rally Dream Team nu a caștigat numai runda, ci a preluat, in premiera,…

- Acestea vor fi intampinate de la ora 10.00 la catedrala „Sfanta Fecioara Maria, Regina", in cadrul unei ceremonii solemne, urmand a ramane apoi toata ziua acolo pentru inchinare. Seara, de la ora 18.30, se va celebra o Liturghie pontificala, prezidata de episcopul de Iasi, Preasfintitul Petru Gherghel.…

- Natalia Mateut i-a surprins astazi pe telespectatori cu o veste neasteptata. Isi doreste prezentatoarea TV de la Star Matinal sa devina mama cat mai repede? Intr-o discutie cu jurnalista Mihaela Moise, care este insarcinata in trei luni, vedeta a dezvaluit ca poate fi chiar ea urmatoarea.

- Jurnalistul Rares Bogdan, realizatorul emisiunii "Jocuri de putere" de la Realitatea TV, reactioneaza vehement la decizia Consiliului National de Combatere a Discriminarii de a-l amenda pe presedintele Iohannis cu 2000, din cauza folosirii termenului "penali" cu referire la politicieni care nu au…

- Circa 59- dintre acestea au afirmat ca cel mai probabil ciclul de expansiune se va opri in 2020. 22- au ales 2021 in timp ce restul au votat pentru anul viitor, 2022 sau o data nespecificata. Scott Anderson, economist sef la Bank of the West, afirma ca actualul ciclu de expansiune este deja lung, in…

- Ciclul de expansiune economica ce a inceput la jumatatea lui 2009, fiind deja al doilea cel mai lung din istoria Americii, ar putea sa se incheie cel mai probabil in 2020, in condițiile in care Federal Reserve majoreaza dobanzile de intervenție, pentru a evita supraincalzirea economiei, arata un sondaj…