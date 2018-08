Cel mai mare incendiu de vegetatie inregistrat vreodata in California va continua sa arda pana la finalul lunii august, au precizat marti reprezentanti ai pompierilor, in timp ce caldura si vantul ingreuneaza munca a mii de echipe de interventie care se lupta cu cele opt focare principale de pe teritoriul statului, potrivit Reuters. Incendiul Mendocino Complex, rezultat dupa ce doua focare s-au unit la capatul vestic al Padurii Nationale Mendocino, a distrus 117.639 de hectare pana marti dimineata si doar o treime din acesta era tinut sub control, potrivit serviciului californian de lupta contra…