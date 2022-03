Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina - dintre care 116.00 sunt cetateni ai altor tari - de la lansarea invaziei ruse, la 24 februarie, anunta vineri ONU, relateaza AFP. "Numarul refugiatilor din Ucraina a atins astazi (vineri), in mod tragic, 2,5 milioane. Estimam ca aproximativ doua…

- „Pe parcursul primelor opt zile de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, 28 de copii au murit și 64 au fost raniți”, a anunțat reprezentantul pentru drepturile copilului in Ucraina, Darya Gerasymchuk, citata de presa ucraineana. „Au fost distruse maternitați, gradinițe, școli. Aproximativ un milion și…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a anunțat miercuri seara ca a discutat cu omologul din Ungaria, iar in urma demersurilor MAE Ungaria a renuntat la conditiile impuse pentru intrarea in tara cetatenilor ucraineni. „Tocmai am discutat cu omologul meu, ministrul afacerilor externe al Ungariei, Peter…

- In timp ce Kievul era supus unui puternic bombardament de forțele ruse vineri seara, o tanara femeie de 23 de ani a nascut intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, unde se adapostise ingrozita, informeaza Daily Mail . Țipetele femeii aflate in chinurile nașterii au fost auzite de poliția ucraineana…

- Sapte persoane au fost ucise, joi, in bombardamente ale Rusiei in Ucraina, anunta politia ucraineana, relateaza BBC News. Potrivit unor oficiali, sase persoane au fost ucise, iar una ranita, intr-un atac vizand o unitate militara la Podilsk, langa Odesa. Alte 19 persoane au fost date disparute. O persoana…

- Autoritațile ucrainene au dislocat 120.000 de militari pe linia de contact din Donbas, a declarat reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU dedicata situației din jurul Ucrainei. „In timp ce provocau o panica fara temei in jurul presupusei…

- Vin americanii! Președintele Biden trimite de trupe militare americane in Romania, dar și in alte țari de pe flancul de est al Europei. Este un anunț așteptat de multa vreme, mai ale de țarile care se simt amenințate in contextul crizei de la granița cu Ucraina. Președintele Joe Biden, a aprobat, oficial,…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca exista patru cai de descurajare a Federației Ruse, pe fondul amenințarii cu o noua invazie a Ucrainei, potrivit RBC și Rador.Potrivit oficialului, în primul rând, este nevoie de un mesaj coordonat din punct de vedere politic…