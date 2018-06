Cel mai mare holding din agricultura românească mizează pe dublarea producției Grupul Carmistin, detinut de familia Paraschiv, prezenta in TOP 300 Cei mai bogati romani, cu o avere estimata la 65 milioane euro, a obtinut in 2017 profituri cu peste 30% mai mari decat in anul anterior, confirmand inca o data cresterea sectorului agricol romanesc. Astfel, grupul a inregistrat un profit in urma operatiunilor de 59,8 milioane de lei, cu 31,5% mai mult decat in 2016, pe fondul unor venituri totale de 676,4 milioane de lei, mai mari cu 8,6% fata de anul anterior, potrivit cifrelor auditate de KPMG. Grupul este compus din mai bine de zece companii, intre care Avicarvil, Avicarvil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

