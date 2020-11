Cel mai mare ghețar din lume se îndreaptă către Georgia de Sud (VIDEO) Aisbergul A68 s-ar putea opri in zona de sud a Georgiei Ghețarul reprezinta o amenințare grava pentru pinguinii și focile locale A68 este cel mai mare aisberg din lume cu o lungime de 160 de kilometri Au trecut trei ani de cind cel mai mare aisberg din lume, cunoscut sub numele de A68 s-a desprins de Antarctica. Acum, se indrepta catre teritoriul britanic din Georgia de Sud, transmite alep Citeste articolul mai departe pe noi.md…

