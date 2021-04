Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile din satelit arata cum ceea ce candva a fost cel mai mare ghețar din lume, acum s-a rupt in bucați și se topește rapid, scrie BBC. Cunoscut sub numele de A-68, ghețarul acoperea circa 6.000 km patrați, un sfert din suprafața Țarii Galilor, in momentul in care s-a desprins din calota Antarcticii,…

- Un iceberg de 1.270 de kilometri patrati s-a desprins din suprafata de gheata an Antarcticii. Totul a inceput acum aproape 10 ani. Oamenii de stiinta au observat atunci fisuri langa statia de cercetare britanica. In 2016, baza de cercetare s-a mutat pe uscat, din motive de siguranta. Desprinderea blocurilor…

- Cel mai mare și rapid asteroid care va trece anul asta pe langa Pamant este catalogat drept obiect potențial periculos. Cei de la NASA spun ca nu sunt motive chiar așa mari de panica, deși il monitorizeaza inca din 2001. Ei au calculat cam cat de aproape va ajunge roca de Pamant, pentru ca are... View…

- Creaturi ciudate care amintesc de spongieri au fost gasite de oamenii de știința la o adincime de 900 de metri de la suprafața ghețarului Filchner, care se afla pe malul de Vest al Antarcticii. Un articol cu descrierea a publicat revista științifica Fronties in Marine Science. Dupa cum scrie ruspioner.ru,…

- Gheata de pe Terra se topeste intr-un ritm mai rapid in prezent decat la mijlocul anilor 1990, sugereaza un nou studiu, in contextul in care incalzirea globala contribuie la inregistrarea unor temperaturi globale din ce in ce mai ridicate, informeaza Reuters, citat de Agerpres. In total, o cantitate…

