Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Securitate a Norvegiei (NSM), insarcinata cu protejarea intereselor vitale ale tarii, a subliniat marti vulnerabilitatea infrastructurilor submarine nationale ale Norvegiei, furnizor major de energie pentru Europa, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Norvegia, cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei, intenționeaza sa iși naționalizeze rețeaua de gazoducte dupa ce actualele concesiuni vor expira in 2028, a anunțat vineri guvernul de la Oslo, citat de Reuters.

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko spune ca Vladimir Putin este perfect rational si stie foarte bine ce rau provoaca in Ucraina, iar un conflict prelungit l-ar avantaja. De asemenea, ea avertizeaza, intr-un interviu, ca dupa incheierea razboiului este foarte important ca Europa sa invete din greseli…

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au scazut joi dimineata sub 50 euro pentru un Megawatt-ora, pentru prima data in ultimele 17 luni, in urma diminuarii temerilor privind criza energetica in regiune, transmite Bloomberg. Preturile au scazut cu peste 80% fata de varful din…

- Prezent la evenimentul de lansare care precede cea de-a 59-a Conferința de Securitate de la Munchen (MSC), Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoana, a facut apel la unitate pentru a putea construi un sistem de norme la nivel mondial, un sistem care sa fie capabil sa impiedice impactul negativ…

- Serviciul de informații al Norvegiei a declarat ca Rusia este principala amenințare la adresa securitații Norvegiei și a Europei, relateaza CNN . „Rusia reprezinta astazi cea mai mare amenințare la adresa securitații norvegiene și europene, iar confruntarea cu Occidentul va fi de lunga durata”, a declarat…