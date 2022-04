Cel mai mare fond suveran de investiții din lume, gaură de 68 de milioane euro Fondul suveran de investiții al Norvegiei a pierdut 68 de miliarde de euro in primul trimestru și și-a vazut valoarea scazand la 1216 miliarde de euro, in principal din cauza temerilor legate de razboiul din Ucraina. Alimentat de veniturile din petrol ale statului norvegian, uriașul fond a inregistrat un randament negativ de 4,9%, valoarea sa […] The post Cel mai mare fond suveran de investiții din lume, gaura de 68 de milioane euro first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Activele nete ale celor 233 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut in luna martie cu 1,1%, pana la nivelul de 51,5 miliarde lei (10,4 miliarde euro), iar de la inceputul anului au scazut cu 4%; iesirile nete ale lunii au totalizat 1,545 miliarde lei (312 milioane euro)”, arata…

- S-au alocat 45 milioane lei din Fondul de Rezerva ceea ce va duce la posibilitatea decontarii cheltuielilor pentru persoanelor fizice care gazduiesc refugiați din Ucraina. „Guvernul Nicolae Ciuca a aprobat alocarea a 45 milioane lei din Fondul de Rezerva, astfel incat romanii, persoane fizice, care…

- Guvernul aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru ca persoanele care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta cheltuielile de cazare si masa. Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o HG prin care persoanele fizice din Romania care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta…

- Ucraina va exporta probabil doar 200.000 de tone de grau in perioada martie-iunie, deoarece porturile sale la Marea Neagra sunt blocate in urma invaziei armatei rusesti, a estimat luni firma de consultanta in agricultura APK-Inform, transmite Reuters. Ucraina este un mare producator si exportator mondial…

- Randamentul mediu de adjudecare a unei emisiuni de obligatiuni de stat, lansata joi, cu o maturitate reziduala de 88 de luni (circa sapte ani) a fost de 6,5- – un nou record al costurilor de imprumut. Ministerul Finantelor Publice (MPF) a optat sa se imprumute cu 485 de milioane de lei la aceasta dobanda,…

- Totalul cheltuielilor pe care Romania l-a facut, pana in acest moment, de la inceperea conflictului din Ucraina este de aproximativ 51 de milioane de lei, a anunțat astazi premierul Nicolae Ciuca. ”Am discutat cu toate ministerele de linie astfel incat, saptamana viitoare, sa putem sa inaintam documentele…

- ”Dividendul brut propus a fi distribuit din profitul individual al anului 2021 inregistrat de Electrica SA este in valoare de 0,45 lei/actiune. Valoarea totala bruta a dividendelor este de 152,8 milioane lei, corespunzator unui procent de 50% din profitul net individual dupa repartizarea la rezerva…

- Eleven Ventures, fondul de capital de risc din Bulgaria axat pe investitii pre-seed si seed in Europa de Sud-Est, anunta inchiderea finala al celui de-al treilea fond de investitii, Eleven Fund III, la 60 milioane de euro, prin intermediul caruia isi propune sa contribuie la dezvoltarea industriei…