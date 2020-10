Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21 de beneficiari si 4 angajati ai unui camin privat pentru persoane varstnice din satul Seusa, comuna Ciugud, au fost depistati cu noul coronavirus, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al primariei, Dan Lungu.Potrivit acestuia, sunt cazuri cu forme usoare…

- In urma testelor efectuate ieri, fața de raportarea anterioara, in dreptul județului Bacau s-au adaugat 168 de noi confirmați cu noul virus. Este recordul absolut pentru județul nostru și, in premiera, ocupam locul 2 pe țara, dupa capitala, dupa ce... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cincisprezece persoane de la Centrul de Ingrijire si Asistenta din localitatea Cațcau au fost confirmate cu noul coronavirus. Din primele informații, rezultatele pozitive ale celor 15 persoane de la Centrul de Ingrijire si Asistenta Cațcau au venit astazi. Se pare ca sunt infectați atat angajați, cat…

- 38 de persoane au fost confirmate cu SARS-CoV-2 la un centru de ingrijire a persoanelor varstnice din Baia Sprie. Primele cazuri au fost depistate in data de 13 septembrie, cand noua persoane au fost confirmate a fi pozitive.

- Urmare a testarilor efectuate in contextul aplicarii metodologiei de supraveghere a COVID-19, Direcția de Sanatate Publica ne-a transmis, la solicitarea noastra, ca la nivelul județului Bacau (in Moinești, n.r.) in data de 08 august 2020 a fost identificata evoluția unui focar (30 cazuri confirmate)…

- ALERTA… Cinci beneficiari, dar și trei salariați din Centrul de Recuperare și Ingrijire al Persoanelor cu Handicap din municipiul Huși au fost informați in aceasta dupa-amiaza ca testele pe care le-au facut zilele trecute au ieșit pozitive la infecție cu virusul SARS CoV 2. Deocamdata, au fost informați…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit pe DN 1 Brasov – Sibiu, la kilometrul 229, in zona localitatii Mandra, judetul Brasov, din cauza unui accident. O persoana a fost ranita in urma coliziunii dintre o autoutilitara si un autotren. Se estimeaza…

- Situatia imbolnavirilor cu noul coronavirus devine alarmanta in judetul Ialomita. Centrul de Ingrijire si Asistenta din Slobozia a devenit focar COVID-19. Aici au fost confirmate cele mai multe cazuri, 39. Este vorba despre forme usoare, insa toti varstnicii se afla sub supraveghere medicala.