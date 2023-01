Stiri pe aceeasi tema

- Creatorii UNTOLD Universe ofera cateva opțiuni de cazare pentru fanii celor trei mari festivaluri de muzica pe care le organizeaza in 2023: Massif, in Poiana Brașov, intre 3 și 5 martie, Neversea, in Constanța, intre 6 și 9 iulie, și UNTOLD, in Cluj-Napoca, intre 3 și 6 august. Citește și: Manelistul…

- Creatorii UNTOLD Universe vin cu opțiuni de cazare pentru fanii celor 3 mari festivaluri de muzica pe care le organizeaza: Massif - in Poiana Brașov, intre 3 și 5 martie, Neversea - in Constanța, intre 6 și 9 iulie, și UNTOLD - in Cluj-Napoca, intre 3 și 6 august.Cei care inca nu și-au luat cazare,…

- Sute de elevi, din mai multe orașe ale țarii, au construit roboți autonomi și au participat la unul dintre cele mai mari concursuri de robotica din Romania, organizat la Cluj-Napoca.Facultatea de Robotica din Cluj-Napoca a gazduit inaintea sarbatorilor de Craciun una dintre cele mai mari competiții…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat vineri, 16 decembrie, ca Romania trebuie sa-si continue demersurile pentru aderarea la Schengen si ca nu trebuie sa cedeze „santajului nerusinat al Austriei”, informeaza Agerpres.Kelemen Hunor a catalogat decizia Austriei de a bloca aderarea Romaniei drept…

- Stațiunile montane și marile orașe sunt și in acest an cele mai cautate destinații pentru minivacanța de 1 Decembrie, dupa cum arata un nou studiu emis de platforma hoteliera online Travelminit.ro. Romanii iși incep ultima luna din an cu o binemeritata pauza. Chiar daca, in mod tradițional, doar zilele…

- Anul acesta, cu ocazia Zilei Tineretului, Consiliul Tineretului din Romania, alaturi de alte institutii, au prezentat rezultatatele studiului „Tineri dupa pandemie: Orase Fericite” si analiza „Tineri Acasa”. Conform sondajului, cei mai nefericiți sunt constanțenii, iar la polul opus se afla ieșenii.…

- The band Imagine Dragons from the United States of America next year will come to Romania for the first time, at the 8th edition of the UNTOLD Festival, which will take place in central-western Cluj-Napoca, during August 3-6. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Copiii romani intre 12 și 14 ani pot face parte din juriul care voteaza filmele din competiția Young Audience Award, in perioada 7-13 noiembrie 2022. Anul acesta, la cea de- a 9-a ediție, juriul de tineri din Romania poate viziona filmele in cinematograf in Cluj-Napoca, dar și online pe platfoma special…