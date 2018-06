Stiri pe aceeasi tema

- Belgia – Panama, in grupa G de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 (ora 18.00, TVR1, TVR HD). Azi aflam e forța au ”dracii roșii”! Debuteaza dinamovistul Penedo. BELGIA – PANAMA 0-0 LIVETEXT, AICI . Echipele de start BELGIA: Courtois – Alderweireld, Boyata, Vertonghen – Meunier, Witsel, De…

- Ziua a cincea de la Campionatul Mondial le aduce in scena pe reprezentativele Belgiei și Angliei. Ambele formații intalnesc adversare facile și spera sa inceapa cu dreptul turneul final din Rusia. In primul meci al zilei de luni se vor infrunta Suedia și Coreea de Sud, de la ora 15:00.

- Un barbat care a impuscat mortal marti doi ofiteri de politie in centrul orasului Liege din estul Belgiei a fost „neutralizat” de agenti, dupa ce a luat ostatica o femeie, au anuntat media si parchetul din Belgia, citate de Reuters si AFP. (Agerpres/FOTO express.co.uk)

- Un barbat care a impuscat mortal marti doi ofiteri de politie in centrul orasului Liege din estul Belgiei a fost "neutralizat" de agenti, dupa ce a luat ostatica o femeie, au anuntat media si parchetul din Belgia, citate de Reuters si AFP.-in curs de actualizare

- Un raport al cercetatorilor internaționali care au analizat incidentul din 2014 arata ca racheta cu care a fost doborat avionul MH17 in Ucraina, aparținea Rusiei, scrie BBC News. Racheta care a coborat aeronava Malaysia Airlines deasupra estului Ucrainei in 2014 a aparținut unei brigazi rusești, spun…

- Facebook nu va permite utilizatorilor sa refuze reclamele personalizate, chiar daca din data de 25 mai se aplica in Uniunea Europeana directiva GDPR privind viața privata, scrie Reuters . Rob Sherman, directorul adjunct al Facebook privind Viața Privata, a spus ca rețeaua sociala va incepe sa ceara…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont a declarat sambata ca spera sa poata locui in Belgia si le-a cerut autoritatilor spaniole sa respecte democratia si tratatele internationale, inainte de hotararea justitiei germane privind cererea de extradare in Spania, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. "A comparut calm si stapan…