- Decizia postului public de televiziune din Marea Britanie, BBC, de a reduce programul normal in favoarea acoperirii de la cap la coada a funeraliilor ducelui de Edinburgh a dus la o explozie de plangeri. The Guardian relateaza ca un numar record de persoane din Marea Britanie s-au plans catre BBC cu…

- Prințul Harry a aterizat in Marea Britanie inainte de inmormantarea prințului Philip de sambata. Ducele de Edinburgh a murit vineri la varsta de 99 de ani. Soția sa Meghan, care este insarcinata cu al doilea copil, a fost sfatuita sa ramana in SUA la ordinul medicului. Harry va face acum o carantina…

- Prințul Charles a adus un omagiu „dragului sau tata”, ducele de Edinburgh, spunand ca el și Familia Regala ii simt dorul „enorm”. El a spus ca ducele, care a murit vineri la castelul Windsor, la 99 de ani , a dat „cel mai remarcabil și devotat serviciu” reginei, familiei regale, țarii și Commonwealth-ului.…

- Oamenii din intreaga lume il jelesc pe prințul Philip , soțul reginei Elisabeta a II-a, care a murit pe 9 aprilie la varsta de 99 de ani. Moartea ducelui de Edinburgh ii face pe mulți sa se gandeasca: Ce se va intampla atunci cand Regina Marii Britanii va muri? Regina Elisabeta , in varsta de... View…

- Avem premii noi pentru cinematografia romaneasca. Regizorii Radu Jude si Radu Ciorniciuc au primit trofee la Festivalul international de film de la Sofia. Filmul „Tipografic Majuscul” al lui Radu Jude a fost declarat cel mai bun film din competitia balcanica. Pe de alta parte, premiul pentru cel mai…

- Revista Variety scrie ca Festivalul de la Coachella ar fi fost anulat. Publicația adauga ca acesta nu se va mai ține in 2021, ci a fost mutat din octombrie in aprilie 2022. Informația nu a fost confirmata inca de organizatori. Ar fi a patra oara cand se modifica datele pentru Coachella, care are loc…

- Dupa toate replicile acide dintre miliardarul roman, Ion Țiriac și Alexis Ohanian, soțul Serenei Williams, presa internaționala reacționeaza. Marți, Serena Williams a invins-o pe Simona Halep in sferturile Australian Open, iar mass media nu a ratat reacțiile din tribuna care o susținea pe americanca.…

- Anul Nou chinezesc incepe pe 12 februarie. Potrivit calendarului chinezesc, Anul Nou vine in prima zi cu Luna Plina, dupa intrarea Soarelui in constelatia Varsatorului. Nou An chinezesc sau Festivalul de primavara, are o vechime de 4000 de ani, este cea mai lunga sarbatoare a anului si o sarbatoare…