- Presa internationala a scris, in ultimele zile, ca jucatorii nationalei Arabiei Saudite vor primi cate un Rolls-Royce Phantom pentru victoria din meciul cu Argentina, de la Cupa Mondiala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Arabia Saudita a oferit cea mai mare surpriza de pana acum de la Modialul din Qatar: 2-1 cu Argentina. Succesul nu a trecut neobservat de catre prințul Mohammed bin Salman: jucatorii arabi vor primi cate un autoturism de lux.

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a scris istorie la Campionatul Mondial din Qatar. Starul portughez a marcat un gol in victoria nationalei sale contra Ghanei, scor 3-2, si a devenit astfel primul fotbalist din istorie care marcheaza la cinci editii ale Cupei Mondiale.Dupa meci, pe rețelele sociale au aparut…

- Yasser Al-Shahrani (30 de ani), fundașul stanga al Arabiei Saudite, cel care a suferit o accidentare infioratoare in victoria cu Argentina de marți, 2-1, a fost operat la pancreas, starea sa de sanatate fiind una stabila in acest moment. In prelungirile partidei, goalkeeper-ul Al-Owais a ieșit sa boxeze…

- Herve Renard (54 de ani), antrenorul Arabiei Saudite, e unul dintre tehnicienii in voga de la Campionatul Mondial din Qatar, in special datorita discursului memorabil ținut la pauza meciului cu Argentina, caștigat de naționala saudita cu 2-1. ...

- Regele Salman al Arabiei Saudite a declarat ziua de miercuri ca zi de sarbatoare legala dupa ce țara sa a invins Argentina, marți, la Campionatul Mondial din Qatar, potrivit Arab News, citat de Time News. Va fi liber pentru toți angajații și studenții din țara, anunța Mediafax. Fii la curent…

- Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar e plin de surprize. Meciul dintre Argentina si Arabia Saudita este cel mai bun exemplu. Acesta s-a incheiat cu victoria sauditilor, spre uimirea tuturor suporterilor. De la Doha, Dragoș Stoica are amanunte: