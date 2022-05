Stiri pe aceeasi tema

- Mesajele RO-ALERT transmise in aceasta dimineața tuturor locuitorilor municipiului Targu Mureș anunțau simularea unui accident major, pe durata a cinci zile, pe platforma celui mai mare operator economic din localitate. Targumureșenii au fost anunțați prin intermediul mesajelor ca este vorba despre…

- The head of the Department for Emergency Situations (DSU), Raed Arafat, told a press conference on Monday that the international exercise of simulating an explosion followed by hazardous gas leaks into the atmosphere, organized by EU MODEX for five days, at the Azomures plant in central Targu Mures,…

- Sebastian Burduja a declarat, joi seara, la Digi24, ca intarzierea licentelor 5G ar insemna ca Romania sa piarda avantajele competitive fata de tari din UE, el fiind intrebat cand va fi gata licitatia pentru licentele 5G. ”Ne dorim un ritm cat mai alert pentru extinderea acestei retele, pentru a ajuta…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis duminica un mesaj la 17 ani de la semnarea Tratatului de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, in care arata ca țara noastra și-a triplat Produsul Intern Brut in aceasta perioada și, de asemenea, a beneficiat de aproape 42 de miliarde de euro net din partea blocului…

- Romania va fi alaturi de Republica Moldova in procesul de apropiere de Uniunea Europeana. Liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, a anunțat ca Bucureștiul va oferi Chișinaului tot sprijinul necesar pentru completarea cit mai grabnica a chestionarului privind gradul de pregatire pentru aderarea la UE.…