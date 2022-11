Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a intrat, joi dimineața, cu masina in portile de acces la Palatul Parlamentului, iar in momentul in care a fost oprit de jandarm și legitimat de jandarmul de la ușa de acces a devenit recalcitrant, a transmis azi Poliția Capitalei. El a fost ulterior incatușat de polițiștii de la rutiera și…

- La ora actuala, orice afacere, fie ea start-up sau mai dezvoltata, are nevoie de promovare și de o strategie de marketing. De foarte mult timp oamenii și-au indreptat atenția catre mediul online. Motivele sunt ușor de intuit. La doar cateva click-uri distanța putem gasi orice informație de care avem…

- Luna aceasta, Institutul Cervantes din București le propune cinefililor și iubitorilor artei dansului doua cicluri de filme dedicate cine-dansului, un adevarat spectacol reunit sub motto-ul „Spania danseaza” / „Baila Espana”. Este vorba despre 14 scurtmet

- Muzeul Național de Istorie Naturala Grigore Antipa celebreaza Ziua Mondiala a Animalelor și ofera acces gratuit tuturor vizitatorilor care poarta numele unui animal, anunța instituția, pe pagina oficiala de Facebook. Astfel, pe 4 octombrie, cand se sarbatorește Ziua Mondiala a Animalelor, in intervalul…

- Copiii vor avea acces gratuit la terenul de sport din curtea scolii, in afara orelor de curs, potrivit unui proiect legislativ initiat de parlamentari USR, PNL, PSD, UDMR si minoritati, adoptat miercuri de Senat.

- Seniorii vor beneficia, sambata, de acces gratuit in expozitiile Muzeului National de Istorie a Romaniei, cu ocazia Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Reprezentanții La Liga au introdus o clauza prin care pretind „comentarii pozitive" la meciurile de campionat transmise la TV. Ar putea cere „inlocuirea comentatorilor și reporterilor care incalca regulile". E scandal in Spania, pentru ca liga profesionista iberica vrea sa incalce libertatea presei! …

- „Hello Chef” revine la Antena 1 cu o invitație plina de savoare, care ii va purta pe telespectatori intr-o aventura gastronomica ce va combina cele mai diverse gusturi și rețete. Astfel, din 28 august, in fiecare duminica, de la ora 14:00, Chef Roxana Blenche și Carmen Bruma dau startul sezonului 4…