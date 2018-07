Cel mai mare eveniment economic al anului, la Satu Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in aprilie 2018 fata de aprilie 2017, atat ca serie bruta cu 6,7% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 7,9%, arata datele transmise…

- Evenimentul “Afaceri la Feminin” reunește pe 24 Mai 2018 la Hotel Magus, din Baia Mare, peste 120 de femei manager și antreprenor din regiunea Maramureș și Satu Mare, dornice sa investeasca in dezvoltarea lor profesionala și personala. 6 femei de renume contureaza agenda ediției de anul acesta, precum…

- In perioada 17 – 20 mai, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT o noua editie a expozitiei naționale specializata in mobilier, amenajari interioare și exterioare, sub genericul: UNIVERSUL CASEI TALE & Expo Mobila. Manifestarea reunește peste…

- Brandul de fashion Stefanel, primul retailer international care a intrat pe piata locala in 1991, inregistreaza cele mai mari vanzari in magazinele stradale. Magazinul din Piata Romana reprezinta 25% din cifra totala de afaceri a retailerului, care a...

- SC Jidvei, renumita companie de vinuri este sponsorul oficial al Final Four-ului Champions League la volei feminin, cel mai important eveniment sportiv organizat in ultimele decenii in Romania, turneu care se va desfașura in 5-6 mai in Sala Polivalenta din București, competiție majora la care participa…

- Finantarile acordate in cadrul programului Start-Up Nation au fost virate catre 1.270 de beneficiari pana acum, potrivit Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat „Programul Start-Up Nation 2017 se deruleaza in parametri normali, ultima cerere de plata urmand a fi…

- Romania se afla in randul tarilor din Uniunea Europeana cu cea mai lunga si dificila perioada de insolventa, pentru firme, iar unul dintre motivele principale este legat de faptul ca multi investitori au lacune serioase in domeniul strategiilor de prevenire a riscului, afirma expertii de la Sierra Quadrant,…

- Sportiva cu origini satmarene, Timea Bacsinszky, a jucat pentru Elvetia contra Romaniei in Fed Cup (3-1), si a ramas impresionata. Fanii din Sala Polivalenta din Cluj au impresionat-o pe jucatoare, iar sportiva a tinut sa transmita un mesaj pentru Romania la plecarea din tara. „Multumesc, Cluj, Transilvania…