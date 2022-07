Stiri pe aceeasi tema

- Ivana Trump, prima soție a lui Donald Trump, fostul președinte al Americii, a murit la varsta de 73 de ani, in locuința sa din New York. Potrivit legiștilor, decesul Ivanei Trump a survenit in urma leziunilor cauzate de impactul de la nivelul trunchiului. Ea a fost gasita moarta joi, in jurul orei 12:40,…

- Muzicianul irlandez Bono a marturisit, intr-un interviu radiofonic la Desert Island Discs, cum a descoperit ca are un frate vitreg, in 2011, la varsta de 41 de ani. "Am un frate pe care il iubesc si despre care nu stiam ca exista", a spus liderul U2, care se afla in perioada de promovare a autobiografiei…

- Un medic a facut gestul neobișnuit de a nu se mai spala cu sapun timp de cinci ani, mai mult in incercarea de a economisi bani și timp. Dr. James Hamblin a inceput acest „proiect” cand s-a mutat intr-un mic apartament din Brooklyn. In cartea sa, denumita „Clean”, medicul a explicat ca decizia sa a […]…

- Claudia Patrașcanu a confirmat ca a angajat detectivi pentru a-l urmari și investiga pe Gabi Badalau. Pentru spynews.ro , vedeta a și dezvaluit ce ar fi aflat aceștia despre inca soțul ei. De mai bine de trei ani, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se razboiesc prin tribunale din cauza divorțului și…

- Un politist, un profesor de sport si un petrolist au descoperit, cu o luna in urma, un mic tezaur intr-o comuna din judetul Olt. „Banuim ca nu e asta tot, trebuie sapat acolo“, spun atat detectoristii care au scos la lumina monede vechi de peste 2.000 ani, cat si specialistii Muzeului Judetean Olt.

- Inca un an pierdut iar baimarenii tot nu au un ștrand unde sa se poata bucura de soare și apa. Așa cum o faceau pana inainte de anul 2000. Marea majoritate a baimarenilor sunt convinși ca Baia Mare nu va mai avea niciodata un ștrand, la fel cum nu va mai avea niciodata o gradina zoologica. Promisiuni…

- Oamenii de știința au descoperit care este inamicul numarul 1 al deșeurilor de plastic, in contextul in care se cunoaște faptul ca acestea se degradeaza foarte greu. Astfel, cercetatorii anunța ca au inventat o varianta de enzima despre care spun ca poate descompune deșeurile de plastic in numai cateva…

- Un studiu recent a constatat ca o cina mancata tarziu poate cauza creșterea in greutate. Studiul mai arata și o creștere a nivelurilor de zahar in sange, indiferent de calorii. Mancatul cinei mai tarziu, decat este normal, poate afecta glicemia și capacitatea de a arde grasimile. Studiul a constatat…