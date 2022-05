Stiri pe aceeasi tema

China cauta sa-si refaca stocurile strategice de titei cu petrol ieftin din Rusia, un semn ca Beijingul isi intareste legaturile energetice cu Moscova, intr-un moment in care Europa vrea sa interzica importurile din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg.

„Noi facem parte din Europa, valorile Uniunii Europene sunt valorile noastre", a spus Maia Sandu in plenul Parlamentului European: „Acordarea statutului de țara candidat pentru Moldova este decizia cea buna".

O cladire administrativa este innegrita de fum, dar cele ale reactoarelor par intacte: AFP a putut vizita duminica centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare din Ucraina si Europa, a carei capturare de catre armata rusa a starnit ingrijorarea comunitatii internationale, anunța AGERPRES.

Gazprom continua sa furnizeze gaze din Rusia catre Europa prin teritoriul Ucrainei in mod „regulat", a declarat pentru TASS purtatorul de cuvant al grupului rus, Serghei Kuprianov, transmite Mediafax.

Alianta Nord-Atlantica se adapteaza noii realitati strategice, prin masuri de aparare si descurajare militara, in principal in Europa de Est, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, catalogand drept "socanta", dar nu surprinzatoare invazia rusa in Ucraina.

Locuitorii din regiunea rusa Belgorod au auzit marți seara explozii puternice. Potrivit primelor informații, un depozit de armament aflat la mai puțin de 20 de km de granița cu Ucraina este in flacari, transmite agenția Nexta.

Moldova solicita ajutor Uniunii Europene pentru atenuarea consecințelor crizei din cauza afluxului de refugiați din Ucraina. Anunțul a fost facut de viceprim-ministrul Republicii și ministru de externe Nicolae Popescu, in urma unei intalniri a miniștrilor de externe ai UE la Bruxelles.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat miercuri, la Chișinau, intr-o conferința de presa comuna, ca R.Moldova are nevoie de ajutorul Romaniei pentru a depași provocarile pe care le-a adus invazia rusa in Ucraina: