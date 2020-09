Stiri pe aceeasi tema

- Fostul infirmier Niels Hogel a facut recurs in casatie invocand „erori de procedura”, in speranța ca i se va reduce pedeapsa. Acesta a fost condamnat pe viața, fara posibilitatea de eliberare, nici chiar dupa executarea a 15 ani de detenție, scrie Agerpres. Curtea Federala de Casatie a anuntat ca nu…

- Joseph James DeAngelo, barbatul supranumit Golden State Killer, a fost condamnat la inchisoare pe viața, sentința venind dupa o ancheta care a inceput inca din anii 1970 și care a starnit interesul lumii intregi.

- Justitia franceza a hotarat definitiv restituirea catre descendentii unui colectionar evreu spoliat in timpul ocupatiei Frantei de catre Germania nazista a unui tablou al pictorului Camille Pissarro, care disparuse inainte de a fi cumparat legal, la o licitatie organizata in 1995, de persoane de…

- Cu ocazia Sambetei Mortilor, acesta a decis sa imparta pachete mai multe persoane in numele mamei sale. Fostul condamnat la 99 de ani de inchisoare spera sa fie iertat de mama sa pentru toate lucrurile rele pe care le-a lasat in urma. Citeste si: Cel mai periculos criminal in serie din Romania…