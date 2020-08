Cel mai mare crater de impact din Sistemul Solar

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au anuntat descoperirea celui mai mare crater de impact din intregul Sistem Solar, care acopera o regiune uriasa de pe cea mai mare luna a lui Jupiter, Ganymede, transmite Space.com. Cercetatorii care au realizat acest nou studiu, au dorit sa reexamineze o serie de observatii…

- Un politist din Resita a fost filmat in timpul unei interventii cand sta cu genunchiul pe gatul unui barbat intins la pamant, asemanator cazului american „George Floyd”. Inspectoratul General al Politiei Romane a declansat o ancheta, aratand ca exista „toleranta zero” fata de astfel de fapte, a informat…

- Ziua de 5 iunie considerata ziua internationala a mediului înconjurator nu are încarcatura festiva a sarbatorilor profesionale sau traditionale. Nici nu are cum sa aiba, fiindca cele peste 7 miliarde de oameni continua sa perpetueze nepasarea lor fata de natura-mama, sa smulga cât…

- Doi ofițeri de poliție din Atlanta au fost concediați dupa ce un clip video in care erau vazuți folosind forța disproporționata impotriva a doi studenți a aparut pe internet și a devenit virala, relateaza CNN. Imaginile au fost surprinse de o camera de corp a polițistului.

- In ultimii ani specialiștii NASA și nu numai, au reușit sa descopere meteoriți care, fie au trecut foarte aproape de Pamant, fie sunt pe cale sa se apropie de planeta albastra. Se pare ca un fragment dintr-un meteorit ar fi cazut chiar in Romania. Un meteorit ar fi cazut in Iași, panicand locuitorii…

- Un bebelus de doar doua luni a fost trantit de pamant de mama lui, intr-o criza de gelozie, dupa ce femeia s-a certat cu iubitul intr-un hotel din Timisoara unde locuiau. Copilul a fost dus de urgenta la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara, iar mama lui a fost preluata de politisti pentru…

- La proteste au luat parte si cativa germani membri ai sindicatului FAU Bonn, care sustin punctul de vedere al muncitorilor sezonieri romani. Imaginile au fost filmate de Erich Mocanu. Romanii prezenti la miting au avut si cateva bannere, iar pe unul dintre ele se putea citi mesajul: „Sa va scoateti…