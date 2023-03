Stiri pe aceeasi tema

- Multa energie pozitiva, emoții, atmosfera de sarbatoare, proiecte inovatoare și zeci de roboți autonomi construiți și programați au fost la finala concursului de robotica FLL Challenge Moldova 2023, desfașurat in incinta Centrului Național de Inovații Digitale „Clasa viitorului”.

- Circa 25 de echipe din intreaga țara s-au intrecut la Cupa Leoparzilor, cel mai puternic turneu din aceasta perioada dedicat copiilor pana in 8 ani. S-a jucat fotbal de calitate și s-a demonstrat ca nu avem lipsa de tinere talente. Competiția a fost organizata de clubul CFR, care chiar daca a ramas…

- Tech-X, echipa de robotica a Colegiului Național „Dragoș Voda” din Sighetu Marmației, a terminat competiția naționala pe locul 6, in competiția in care s-au adunat la start la București peste 170 de echipe din Romania și de peste hotare. In etapa finala, desfașurata intre 3 și 5 martie la Sala Polivalenta…

- FOTO| Echipa de robotica Xeo din Alba Iulia, premiul Think Award locul 1 la competiția regionala din București. S-a calificat la etapa naționala FOTO| Echipa de robotica Xeo din Alba Iulia, premiul Think Award locul 1 la competiția regionala din București. S-a calificat la etapa naționala Echipa de…

- Director Adina-Raluca Margine Lumea in jurul careia orbiteaza tinerii de astazi este modelata de tehnologie. Pasiunea pentru robotica a unit pe data de 20 ianuarie un numar mare de elevi la evenimentul „SnowStorm” organizat de echipa Colegiului Național „Ștefan cel Mare” din Targu Neamț, unde s-a propus…

- Iubesc tot ce ține de domeniul roboticii și sunt meșteri in crearea mașinariilor. Iși folosesc cunoștințele și pentru acțiuni pro-bono, oferind din puținul lor și celor mai nefericiți. Dar acum, pentru a-și etala cunoștințele și a caștiga competițiile, au nevoie de susținere financiara: Acum patru ani…

- Echipa de robotica, CyberPunk Robotics, a Colegiului Național “Mihai Viteazu” Turda a caștigat locul III la competiția 4 Challenge Transilvania. Competiția, organizata de echipa XEO a Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba-Iulia, a avut loc in sambata, 14 ianuarie 2023. Echipa CyberPunk…

- Clasa „Clopoțeii veseli", de la Școala Gimnaziala "Petru Comarnescu" din Gura Humorului, a ocupat locul al III-lea la etapa naționala a concursului Scoala Sigurantei Tedi. Competiția vizeaza informarea și responsabilizarea copiilor cu privire la potentiale pericole la care ...