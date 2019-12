Stiri pe aceeasi tema

- Targul caritabil „What’s your super power this Christmas?“, organizat dupa propunerea venita din partea a trei copii de zece ani, a fost un real succes. In urma evenimentului, au fost stransi 17.177 de lei, care vor fi folositi pentru nevoile copiilor de la Sectia de Oncopediatrie a Spitalului Judetean.…

- Iulius Town pornește seria surprizelor pregatite pentru clienți, in așteptarea Craciunului. Concerte, targuri, spectacole pentru copii, sunt doar o mica parte din evenimentele pregatite de cel mai important centru comercial din urbea de pe Bega. Cum sarbatorile de iarna merg mana in…

- MESAJE SFANTUL ANDREI 2019. La mulți ani și fie ca SF ANDREI sa te calauzeasca mereu! MESAJE DE SFANTUL ANDREI. In jur de 700000 de romani poarta numele de Andrei. Cei care nu pot sa le ureze pe viu sarbatoritilor cele dorite o pot face printr-un simplu SMS. Cei interesati au la dispozitie mesaje…

- La Mulți Ani Andrei si sper sa se sparga conducta fericirii pe strada vieții tale! La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se indeplineasca toate dorințele. Sanatate si numai bucurii! La mulți ani! si Sfantul Andrei sa te calauzeasca mereu! Citeste…

- Chiar și la o zi de la deschidere, sambata seara, Targul de Craciun din Piața Mare din Sibiu era „plin ochi” de vizitatori. Nu aveai unde sa arunci un… ac, pentru ca riscai sa cada pe balonul cu luminițe al vreunui copil ori pe vreo castana coapta. „Circulatul” efectiv prin targ este…

- Cateva sute de buzoieni au infuntat ploaia, vineri, 27 septembrie, pentru a afla cum stau cu glicemia ori cu tensiunea. Cu totii au participat la targul de sanatate organizat de Crucea Rosie Buzau in Piata Dacia. Chiar daca au fost nevoiti ca in prima parte a zilei sa infrunte ploaia, pret de cateva…

- Cateva sute de buzoieni au infuntat ploaia, vineri, 27 septembrie, pentru a afla cum stau cu glicemia ori cu tensiunea. Cu totii au participat la targul de sanatate organizat de Crucea Rosie Buzau in Piata Dacia. Chiar daca au fost nevoiti ca in prima parte a zilei sa infrunte ploaia, pret de cateva…

- Buzoienii sunt așteptați astazi in Piața Dacia, la Targul de sanatate, organizat de Crucea Roșie, in intervalul orar 10:00-13.00. Mai exact, pe platoul din Piața Dacia va fi instalat un cort și un cabinet stomatologic mobil (autorulota). In acest interval orar se vor derula o serie de activitati precum…