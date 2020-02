Stiri pe aceeasi tema

- CHISINAU, 11 ian – Sputnik. Un barbat a ranit trei persoane dintr-un pistol de model Baical in localitatea Malaieștii Vechi, din raionul Criuleni. Acesta a fost retinut de Politia Criuleni si luptatorii „Fulger”. Ofiterului de presa al Ministerului de Interne, Alina Zbanca, a comunicat…

- Un tanar de 25 de ani a fost transportat de urgența, ieri, cu un echipaj SAMU AMU din Criuleni la Spitalul de Urgența din Chișinau. Baiatul a ajuns la spital, dupa ce din neatenție, in mana sa a explodat o petarda.

- Pentru prima oara de la operaționalizarea serviciului pentru apeluri de urgența la nivel național, numarul apelurilor false a fost mai mic decat cel al urgențelor reale semnalate. Anul 2019 consemneaza o premiera fericita in activitatea serviciului pentru apeluri de urgența 112, fiind pentru prima…

- Numarul apelurilor false sau abuzive la 112 a scazut considerabil, pentru prima data in istoria serviciului 112, anunța Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), prin intermediul unui comunicat.Anul acesta s-a sunat de mai multe ori pentru a anunta urgente reale decat situatii care nu reprezinta…

- STS arata ca numarul apelurilor care nu reprezinta o urgenta a scazut semnificativ fata de anul 2014. Potrivit statisticilor Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, în perioada ianuarie-noiembrie 2019 s-au înregistrat 10.437.328 apeluri la numarul 112, dintre care 5.404.650…

- Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii in comun cu Delegația Uniunii Europene realizeaza prin intermediul Programului „Masuri de Promovare a Increderii”, implementat de PNUD, doua proiecte de efectuare a lucrarilor de restaurare la Cetatea Tighina și la Circul din Chișinau. Cladirea a fost supusa…

- Consilierii judeteni au aprobat ieri in sedinta ordinara modificarea statului de functii si a organigramei pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta.Centrul medical din Navodari, care va fi inaugurat in primavara anului viitor, va deservi locuitorii din Navodari, dar…

- In urma aparitiei in spatiul public a unor informatii cu privire la preluarea apelurilor de urgenta in situatia de pe strada Miorita, municipiul Timisoara, Serviciul de Telecomunicatii Speciale face urmatoarele precizari: ”Atributiile operatorilor 112 ai STS constau in preluarea apelurilor de urgenta,…