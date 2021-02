Cel mai mare bonus la pariuri online

Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele unei analize a Consiliului Concurentei indica faptul ca pretul unui test rapid antigen SARS-CoV-2, pentru autotestare, promovat online, in Romania, se situeaza intre 30 lei si 68 lei. Acesta este un nivel de preț comparabil cu cele din mai multe tari europene. „Persoanele fizice pot achiziționa…

- In ultimii ani, majoritatea pariorilor aleg sa parieze la casele de pariuri online in detrimentul agențiilor de pariuri stradale. La fel se intampla și cu tipsterii profesioniști. Aproape toți tipsterii profesioniști apeleaza la casele de pariuri online, iar acest aspect se datoreaza mai multor factori.…

- Baschetul este un sport deosebit de spectaculos, iar transferurile facute de marile echipe din campionatul Romaniei au crescut, in ultimii ani, valoarea si intensitatea meciurilor. Cu toate acestea, unii pasionati de baschet din tara noastra nu se rezuma la disputele din competitiile interne, ci urmaresc…

- Premierul Israelului a fost vaccinat recent pentru imunizare la Covid-19 de medicul sau personal, dr. Herman Berkovits-Țvica. Medicul, care este un evreu originar din Romania, a primit, acum aproape patru ani, „Cheia municipiului Onești”, de la Consiliul Local, in semn de recunoaștere pentru contribuția…

- Din anul 2010 Romania are Ziua Artei Fotografice sau Ziua Naționala a Fotografiei cum mai este cunoscuta. Foto Marandici o sarbatorește in acest an prin lansarea unui nou Concurs de Fotografie adresat tuturor bacauanilor și intitulat „BACAUL IN PANDEMIE”. Amanunte despre concurs le gasiți in pagina…

- De treizeci si ceva de ani nu s-a mai intalnit Romania cu o asemenea situatie: un absenteism masiv la vot. Cauzele au fost disecate in aceste ultime saptamani, concluziile sunt ingrijoratoare pentru clasa politica, atat ca decizie, actiune, dar, mai ales, a calitatii celor trecuti pe listele partidelor…

- Societatea Academica din Romania (SAR) organizeaza miercuri, 16 decembrie, de la ora 14.00, pe platforma online Zoom, conferința locala de lansare a Raportului alternativ privind starea educației in județul Bacau. Raportul este realizat in cadrul celei de-a doua ediții a proiectului „Școli curate” și…

- Lumea stiintei isi da intalnire, la „Noaptea Cercetatorilor Europeni”, in data de 27 noiembrie, de la ora 17.00, pentru prima data 100% online. Cercetatorii si publicul din peste 15 orase din Romania vor celebra stiinta impreuna, in conditii de siguranta totala, reuniti pe website-ul https://www.noapteacercetatorilor.eu/…