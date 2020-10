Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 18 octombrie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 3.920 de noi cazuri de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. De asemenea, 66 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 749 de pacienți sunt in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva.

- Numarul cazurilor de COVID-19, confirmate in Romania a ajuns la 95.897, potrivit datelor transmise luni, 7 septembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Sunt 883 infectari noi, depistate in ultimele 24 de ore. Vezi și ALBA: Incidența cazurilor noi de COVID-19, in ultimele 14 zile. Situația pe localitați,…

- Din cele 44 de decese noi, 2 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40 49 ani, 8 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 50 59 ani, 15 decese la categoria de varsta 60 69 ani, 8 decese la categoria de varsta 70 79 ani si 11 decese la categoria de peste 80 de ani, spun autoritatile.…

- Toate cele 40 de decese inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati.Grupul de Comunicare Strategica a transmis ultimele date legate de evotulia epidemiei de Coronavirus in tara.Iata comunicatul oficial:Pana astazi, 2 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 89.891…

- Grupul de Comunicare Strategica a Guvernului a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, au fost diagnosticate cu noul coronavirus 1.060 de persoane, urcand numarul total de bolnavi de la inceputul pandemiei la 80.390.

- Vineri, 14 august, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.415 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. 44 de persoane au pierdut lupta cu virusul ucigaș, in timp ce 473 se afla in stare grava.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 1.378 de cazuri noi de coronavirus și 50 de decese, in ultimele 24 de ore. In plus, la secțiile de Terapie Intensiva sunt internați, in stare grava, 446 de ro...

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 1 august 2020, in județul Alba s-au inregistrat 6 de cazuri de infectare cu COVID-19. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 754 persoane confirmate pozitiv, 514 persoane vindecate și 32 decese. Potrivit…