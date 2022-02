Cel mai mare avion din lume a fost distrus de bombardamentele armatei ruse, pe un aeroport de lângă Kiev Cel mai mare avion din lume, Antonov-225 Mriya (Vis) a fost distrus de bombardamentele armatei ruse asupra aeroportului Hostomel, de langa Kiev, a anunțat duminica Ukroboronprom, concernul de stat pentru industria armamentului din Ucraina, pe pagina de Facebook. „Invadatorii ruși au distrus steagul aviației ucrainene – legendarul An-225 „Vis”. S-a intamplat pe aeroportul Antonov din Hostomel, langa Kiev, unde se afla avionul. Restaurarea sa va costa peste 3 miliarde de dolari și va dura mult timp. Ucraina va depune toate eforturile pentru ca aceste lucrari sa fie platite de catre statul agresor.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

