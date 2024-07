Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina afirma ca a distrus peste 30 de drone lansate de Rusia deasupra Kievului, scrie Reuters. Sistemele de aparare antiaeriana ale Ucrainei au distrus peste 30 de drone deasupra Kievului lansate de Rusia peste noapte. Anunțul a fost facut miercuri de administrația militara a capitalei ucrainene…

- Rusia a lansat mai multe valuri de drone asupra Kievului, in ceea ce a fost unul dintre cele mai mari atacuri de acest tip de la inceputul razboiului, a declarat miercuri administratia militara a orasului, transmite Reuters, potrivit News.ro. Capitala ucraineana a fost sub alerta de raid aerian aproape…

- Șeful serviciilor de informații militare ucrainene a declarat ca Kievul poate folosi arme cu raza lunga de acțiune furnizate de americani pentru a ținti podul care leaga Crimeea de Rusia, informeaza newsweek.com.

- Statele membre ale NATO au aprobat un plan in vederea unei misiuni de asistenta si instruire pentru armata ucraineana destinate sustinerii acesteia in razboiul cu Rusia, au declarat joi agentiei DPA surse din cadrul Aliantei, relateaza Agerpres.

- Fortele ucrainene au distrus doua radare ale sistemelor de aparare aeriana S-300 si S-400 in mai multe zone din Crimeea ocupata in noaptea de 12 iunie, a anuntat Statul Major General al Ucrainei, potrivit Kyiv Independent, potrivit actualitate.org. Explozii au fost raportate in mai multe orase din peninsula,…

- Armata rusa s-a confruntat cu un nou record de victime in luna mai, in contextul razboiului din Ucraina. Vineri, Ministerul britanic al Apararii a publicat cea mai recenta actualizare a informațiilor privind razboiul, menționand ca Rusia a atins o borna sumbra in ceea ce privește numarul de victime.

- Ucraina a lansat in noaptea de joi spre vineri un atac masiv asupra unor instalații petroliere din Crimeea ocupata și din regiunile din sud-vestul Rusiei, Kremlinul susținand ca a neutralizat peste 100 de drone aeriene și navale, relateaza AFP și Kyiv Independent.