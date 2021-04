Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Ortodoxa a Greciei ar sta in spatele unui fond care a preluat recent City Insurance, cea mai mare companie de asigurari din Romania și sponsor la FCSB. Dezvaluirea a fost facuta de Cristian Roșu, vicepreședinte ASF, intr-o emisiune online la Ziarul Financiar. Conform acestuia, fondul de investiții…

- Cel mai mare asigurator din Romania dupa numarul de clienti care au incheiat polite de asigurare - City Insurance - a fost cumparat de Biserica Ortodoxa a Greciei, conform declaratiilor date pentru ZF de Cristian Rosu, vicepresedintele ASF, scrie alephnews.ro.

- „Pentru turistii romani, la intrarea in Grecia nu se va cere decat un document de calatorie care se poate face foarte usor, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. Practic, nu ar avea carantina in momentul in care se duc in Grecia. Am vorbit chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Claudiu Nasui a precizat ca pentru turistii romani, la intrarea in Grecia, in contextul in care aceasta tara deschide granitele pentru turisti din 16 aprilie, ca va fi cerut doar un document de calatorie, un test PCR negativ sau certificat de…

- ​Românii aveau încheiate peste 6,32 milioane de contracte RCA ​la sfârșitul anului trecut, în creștere cu 7% fața de anul anterior, doi asiguratori - City insurance și Euroins, având împreuna aproximativ 75% din aceste contracte, arata un raport publicat joi de Autoritatea…

- Grecia cauta solutii ca sa-i faca pe vizitatori sa se simta in siguranta. Cei care nu apuca sa se vaccineze pana la vacanta, pot merge in Grecia cu un test covid negativ. Pentru acest test, turistii primesc un voucher care poate fi folosit in timpul sejurului. Fiecare turist primeste un voucher de 20…

- Piata de asigurari din Romania este o bomba cu ceas care va exploda cu siguranta anul acesta, avertizeaza Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), care precizeaza ca a transmis Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) un set de documente care arata…

- ​Asiguratorii RCA se judeca între ei în peste 7500 de dosare pentru a-și recupera despagubirile platite în urma accidentelor auto, iar valoarea pretențiilor solicitate în aceste cazuri depașea 101,4 milioane de lei la data de 31 decembrie 2020, arata o centralizare facuta la…