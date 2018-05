Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german continua investițiile și extinderea, prin deschiderea de noi magazine. Grupul german Schwarz, proprietarul lanţurilor de magazine Lidl şi Kaufland, vrea să ajungă anul acesta la vânzări de peste 100 de miliarde de euro (119,6 miliarde de dolari) şi să…

- Operatorul telecom T-Mobile cumpara Sprint cu 26 de miliarde de dolari, intr-o tranzacție care va crea cel mai mare furnizor de telefonie mobila din SUA, potrivit Reuters . Deutsche Telekom, proprietarul T-Mobile, este prezent și in Romania. Deutsche Telekom, care controleaza T-Mobile, va controla noua…

- Grupul KMG International (KMGI), deținatorul Rompetrol, a inregistrat anul trecut rezultate și operațiuni record, in linie cu evoluția pozitiva inceputa in 2012 – momentul cheie al finalizarii cu succes a programului de modernizare și creștere a capacitații de procesare a principalei rafinarii – Petromidia…

- Cel mai mare producator de componente auto din Romania, s-a apropiat de un total de 20.000 de angajati si a inregistrat in 2017 o crestere a businessului de cel putin 15%, depasind 3 miliarde de euro.

- REWE Romania deschide, in aceasta luna, un magazin Penny Market in Targu Jiu, grupul ajungand la 222 spatii de vanzare la nivel local. Noul magazin are o suprafata construita de 1.380 mp, din care spatiul de vanzare ocupa 797 mp, si 44 de locuri de parcare. Magazinul are 14 angajati si este deschis…

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa. "Cel mai important factor a fost…

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…