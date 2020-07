Stiri pe aceeasi tema

- Salariile in Germania au inregistrat cel mai lent ritm de crestere din ultimii sase ani din cauza pandemiei, iar numarul somerilor a urcat semnificativ Salariile reale in Germania au urcat cu 0,4% in primul trimestru din 2020, cel mai slab ritm de crestere din ultimii sase ani, pe fondul impactului…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Romania va incerca sa aplice programul flexibil de munca, denumit Kurzarbeit, care a fost implementat in mai multe tari europene, printre care si Germania. El a precizat ca, in cazul in care unei companii i s-au redus vanzarile, pentru a nu da afara angajatii,…

- Premierul Ludovic Orban a precizat ca pentru modelul Kurzarbeit sunt necesare stabilirea unei perioade de aplicare, precum si criterii clare de acordare."Aceasta modalitate de sustinere a angajatilor si companiilor (Kurzarbeit, n.r.) are oarecum un caracter de noutate in Romania si ea a fost aplicata…

- Mai exact, rata somajului a coborat la 13,3% in mai, de la nivelul record de 14,7% in aprilie, a anuntat Departamentul american al Muncii, scrie Agerpres, citand DPA si Reuteres. Luna trecuta au fost create 2,509 milioane de noi locuri de munca, dupa ce in aprilie economia americana a pierdut…

- Numarul șomerilor in Germania crește semnificativ, din cauza crizei generate de pandemie. Peste 10 mil. de persoane au solicitat program de lucru "Kurzarbeit" Numarul somerilor in Germania a urcat semnificativ in mai, pe fondul escaladarii crizei provocate de pandemia cu coronavirus si al…

- Cea mai mare econmie a Europei va crește cu peste 10% in 2021, dupa cea mai severa recesiune de la Al Doilea Razboi Mondial, in acest an Economia germana se va contracta anul acesta cu 6,6%, arata estimarile revizuite ale Institutului de cercetare economica Ifo, care previzioneaza o evolutie mult mai…

- Cel mai mare angajator al Europei inainte de pandemie, Germania a trecut la concedieri masive. Industria care a pierdut 58% din angajați, in ultima luna Multe industrii germane reduc numarul locurilor de munca, pe fondul crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arata intr-un studiu…