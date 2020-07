Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in statiunea Mamaia.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in statiunea Mamaia.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs in fata hotelului Laguna.In urma impactului, un pieton a fost ranit.…

- Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta a informat ca reprezentantii sai au verificat, in perioada 13 - 19 iulie, 221 de unitati amplasate in cinci statiuni: Navodari, Mamaia, Eforie, Costinesti si Mangalia. Citeste si Peste 20 de amenzi au fost aplicate de oamenii…

- Ziarul Unirea Elev al Colegiului Militar, participant la maratonul Apuseni4Ultra. Acesta va traversa Apusenii, pe o distanța de 320 de kilometri Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia a anuțat pe pagina de Facebook participarea elevului Viorel Fleșer la Maratonul Apuseni4Ultra. Acesta…

- Imagini spectaculoase au fost surprinse, marți, in stațiunea Mamaia. Norul Shelf a acoperit cerul in stațiune, lasandu-i pe turiști fara cuvinte. Mai multe fotografii au fost postate pe Facebook de Furtuni Romania.Cei care s-au aflat, marți, in stațiunea Mamaia au avut parte de o surpriza. In jurul…

- Eugen Teodorovici a introdus unamendament care permite teraselor construite ilegal sa ramana inpicioare. Amendamentul depus de fostul ministru al finanțelor dinGuvernul Dancila ar salva de la demolare inclusiv un asemenea localin care ar avea un interes, potrivit G4Media.Amendamentul a fost votat deja…

- Ca sa respecte normele si sa nu renunte la numarul de mese, sub ochii Primariei Constanta, proprietarii de terase s au intins pana aproape de statuia lui Ovidiu Primaria Constanta a anuntat ca reduce cu 99 taxele pentru utilizarea temporara a spatiului public pentru ca asfel sa incurajeze activitatea…

- Radio Vacanta a emis pentru prima data in anul 1967 din Vila 27, situata in statiunea Mamaia. In acest sezon estival, luni, 29 iunie, radioul se va face auzit pe litoral si in Delta Dunarii.

- La primele ore ale diminetii, barbatul si-a dat seama ca cineva incearca sa-i porneasca motorul parcat in fata casei. A fugit sa-i opreasca pe hoti, insa a cazut pe scari. Cei doi hoti au reusit sa fure motorul, iar barbatul din Calarasi a pornit in urmarirea acestora. Dupa ce i-a urmarit…