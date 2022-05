Cel mai lung prenume al unei persoane din Romania contine 9 cuvinte. De acum, nu poate fi format din mai mult de trei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie, relateaza Agerpres. ”La zi, 223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a anunțat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie, potrivit News. „La zi, 223 de persoane, 47 de persoane prin ANOFM, restul de persoane prin relatia…

- De la inceperea conflictului in Ucraina, in Romania au intrat pana duminica dimineața 397.542 de cetateni ucraineni, dintre care peste 16.000 in ultimele 24 de ore, informeaza Poliția de Frontiera . La nivel national, prin punctele de frontiera au intrat sambata in Romania 75.902 de persoane, dintre…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.623 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acești cetațeni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislația naționala. Pe intreaga perioada a procedurii, solicitanții de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General pentru…

- Un numar de 3.469 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, anunta Ministerul Afacerilor Interne. Gradul de ocupare al centrelor de cazare ale IGI este de 66,2%. “3.469 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunța ca un numar de 2.382 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, de la inceperea conflictului din Ucraina, acestia beneficiind de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Solicitantii de azil pot beneficia pe intreaga perioada a procedurii…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 1.408 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acești cetațeni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislația naționala. Pe intreaga perioada a procedurii, solicitanții de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General de…

- De la inceputul conflictului din Ucraina si pana in prezent, 1.070 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, a informat, miercuri seara, Ministerul Afacerilor Interne. Potrivit unui comunicat de presa, acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. “Pe intreaga…