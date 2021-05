Cel mai lung contract de închiriere de spații de birouri din București a fost prelungit CA Immo a prelungit contractul de inchiriere pentru sucursala ING Bank din Opera Center I, parte a proiectului de birouri Opera Center, o cladire de birouri situata in centrul Bucureștiului. Acesta reprezinta cel mai lung contract de inchiriere (demarat in 2001) pentru o sucursala ING Bank intr-o cladire moderna din Romania. Inființata in 1994, ING Bank Romania este in prezent a patra banca pe piața locala, pe baza activelor deținute și este o banca universala cu 1,6 milioane de clienți. „Opera Center și-a crescut valoarea, devenind un adevarat punct de reper și o sub-piața de birouri in sine.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La meciul cu Sepsi, de duminica, incheiat 2-2, Gigi Becali a solicitat staff-ului tehnic, dupa accidentarea lui Ovidiu Popescu, ca Oaida sa joace stoper, aceasta fiind singura poziție in camp pe care fostul fotbalist al Botoșaniului nu evoluase in tricoul roș-albastru. Becali continua sa se joace de-a…

- "Eu sustin ca pentru cazurile si situatiile in care exista risc redus, risc care este documentat de catre medicul de medicina a muncii, se pot lua astfel de masuri, precum limitarea purtarii mastii in interior. Dar, de asemenea, sustin ca masurile de relaxare trebuie luate treptat, asa incat fiecare…

- Pana acum, nu s-a implementat nicio schema de sprijin pentru operatorii culturali și nu exista un plan concret pentru reluarea concertelor, atrage atenția Asociația Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale. Este al doilea apel de acest fel catre șeful statului in decurs de o luna, fara o…

- “Am semnat contractul cu Astra Arad pentru furnizarea a o suta de tramvaie in Bucuresti. Este vorba despre un contract cu valoare de aproximativ 200 de milioane de euro, bani europeni, sunt bucuros pentru ca facem un pas inainte in modernizarea transportului public – si segmentul de tramvai este, de…

- In cele cinci spații vor putea fi supravegheați in total circa 1.200 de copii, iar perioada in care sunt deschise este perioada de vacanța suplimentara, intre 12 și 23 aprilie 2021, potrivit unui comunicat al instituției, relateaza portalul economedia.ro. Cele cinci spații sunt: Muzeul Copiilor (situat…

- Primaria Capitalei va deschide cinci centre pentru supravegherea copiilor Foto arhiva Primaria Capitalei a identificat cinci spații care vor fi puse la dispoziția parinților cu copii sub 12 ani și care vor avea dificultați în a gasi supraveghere pentru cei mici în luna de vacanța care…

- Agenția de consultanța imobiliara specializata in tranzacționarea spațiilor office și rezidențiale din București cu suprafețe de cel mult 1.000 mp 24REAL a incheiat primul trimestru al anului cu o creștere de 30% a numarului de spații de birouri inchiriate. Printre clienții 24REAL pe segmentul office,…

- In goana disperata dupa cosmetizarea imaginii, președintele Klaus Iohannis a recurs la o campanie inedita de promovare a sa și a „partidului meu”. Ca sa evite vreo șifonare publica, șeful statului a ales sa se implice in campania de impadurire „O padure cat o țara”. Și astfel, pas cu pas, a inceput…