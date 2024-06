Stiri pe aceeasi tema

- In weekend-ul de Rusalii 2024, aproximativ 100.000 de romani au invadat litoralul. Cele mai aglomerate stațiuni au fost Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Vama Veche. La pranz, foamea i-a determinat pe oameni sa se retraga la terase, cherhanale sau autoserviri pentru a lua masa. Un pranz decent costa…

- Cel mai lung brau romanesc din lume, care candideaza pentru includerea in Cartea Recordurilor, va fi prezentat duminica, in orasul german Nurnberg. Initiativa apartine romanilor din oras, iar organizatorii spera ca lungimea braului sa ajunga la 1 km. De la sfarsitul lunii februarie, de cand s-a inceput…

- Traim intr-o lume marcata de schimbari demografice rapide și o piața a muncii tot mai dinamica. Germania face un pas decisiv pentru a atrage muncitori calificați din afara Uniunii Europene. Introducerea Cardului de Oportunitate (Opportunity Card) reprezinta o masura inovatoare menita sa raspunda deficitului…

- Cel mai lung brau romanesc din lume, care candideaza pentru includerea in Cartea Recordurilor, va fi prezentat in centrul orasului Nurnberg in data de 23 iunie, a declarat, vineri, pentru Agerpres , coordonatoarea Asociatiei „Dacia e.V. Germania” si a Centrului Cultural Romano-Moldo-German „Dumitru…

- Cel mai lung brau romanesc din lume, care candideaza pentru includerea in Cartea Recordurilor, va fi prezentat in centrul orasului Nurnberg in data de 23 iunie, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, coordonatoarea Asociatiei "Dacia e.V. Germania" si a Centrului Cultural Romano-Moldo-German "Dumitru Dorin…

- Utilaje agricole fictive și facturi false: Cum acționeaza infractorii pentru a fura economiile romanilor. O noua schema de inșelaciune, denumita „Fotografia”, a lasat in urma un șir de victime romanești, care au fost pacalite sa transfere zeci de mii de euro catre escrocii din Germania, sub promisiunea…

- Doi barbați au fost arestați la Bayreuth (Germania), fiind suspectați de spionaj pentru Rusia. Cei doi cetațeni germano-ruși sunt acuzați, printre altele, ca au acționat ca spioni ruși și ca au pregatit o acțiune de sabotaj , a declarat Parchetul Federal din Karlsruhe. Cei doi spioni ruși au cercetat…

- Liniile 97 si 133 vor fi comasate, incepand de sambata, iar noul traseu va pastra indicativul 97 si va fi organizat intre terminalele „Straulesti” si „Bd. Tineretului”, fiind operat cu 23 de troleibuze cu autonomie si patru autobuze. Potrivit unui comunicat transmis, miercuri, Asociatia de Dezvoltare…