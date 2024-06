Stiri pe aceeasi tema

- Conform site-ului american de calatorii „The Travel”, Sibiul se claseaza pe locul doi in topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa, cu un buget estimat de 509 dolari de persoana pentru o saptamana. Cunoscutul site american a clasat orașul Sibiu pe locul doi, imediat dupa Varna. Tot pe…

- Cel puțin trei persoane au fost ranite intr-un atac cu cutitul la o demonstratie a extremei dreapta in orasul german Mannheim. Politia a lansat o „operatiune majora”, iar suspectul a fost impușcat, insa nu mortal, relateaza Reuters si SkyNews, potrivit News.ro.

- Cel mai lung brau romanesc din lume, care candideaza pentru includerea in Cartea Recordurilor, va fi prezentat in centrul orasului Nurnberg in data de 23 iunie, a declarat, vineri, pentru Agerpres , coordonatoarea Asociatiei „Dacia e.V. Germania” si a Centrului Cultural Romano-Moldo-German „Dumitru…

- Foto – freepik.com Un oraș din Europa plateste cetațenii care aleg sa mearga cu bicicleta. Inițiativa are loc in Florența, Italia, și urmeaza sa fie pusa in aplicare incepand cu data de 3 iunie 2024. Proiectul, intitulat „Pedaleaza, Florența te premiaza”, este luat in calcul pe parcursul unui an și…

- Laurențiu Stan, consultant financiar, a participat, marți, 23 aprilie, la conferința cu tema ”Idei care schimba Romania”, organizata de Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, impreuna cu Ministerul investițiilor și proiectelor europene, Ministerul cercetarii, inovarii și digitalizarii,…

- Municipalitatea din Piatra Neamț a gandit altfel campania anuala de primavara „Piatra Curata“, implicand si localnicii la implementarea unui proiect inedit nu doar in județul Neamț, ci și in intreaga Romanie.

- Siemens Mobility and Astra Vagoane Calatori have concluded a new agreement to consolidate and expand their collaboration, so that Siemens Mobility will supply 125 state-of-the-art bogies, while the company from Arad will produce Imperio trams, licensed by the German company. The trams will be specially…