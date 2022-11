Stiri pe aceeasi tema

- A scazut numarul tinerilor care iși cauta un job in țara, fața de anul trecut. O arata un studiu recent realizat in randul celor cu varste cuprinse intre 16 și 24 de ani. Daca anul trecut 30% dintre cei chestionați luau in calcul un job in Romania, anul acesta, doar 24% spun ca exclud alte variante. Pentru…

- Ovidiu Balan este prim-dirijor al Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacau de 55 de ani, fiind cel mai longeviv dirijor din Romania. De-a lungul carierei sale, Ovidiu Balan a condus orchestre simfonice din SUA și Europa și a caștigat numeroase premii și distincții, noteaza adevarul.ro. Ovidiu Balan este…

- Taxe si impozite mai mari din 2023. Asta ii asteapta pe craioveni, dupa ce se va aplica indexarea cu rata inflației de 5,1%. Astfel, multe dintre taxele si impozitele locale care vor fi platite anul viitor vor creste, chiar daca in unele cazuri vorbim o majorare cu cativa lei sau zeci de lei. Asta rezulta…

- Politistii din Neamt au facut o descoperire neasteptata. Acestia au fost sesizati despre aparitia pe internet a aunui anunt privind vanzarea unui molar de mamut vechi de 10 mii de ani. El apartinea unei femei, in varsta de 55 de ani, din comuna Borlesti.

- Zeci de mii de romani vor fi amanați cu 20 de ani la pensie, dupa ce premierul nu a reușit sa renegocieze la Bruxelles capitolul pensii din PNRR. Romania va trebui sa aplice astfel regulile asumate inițial in privința varstei de pensionare. Astfel, nu vom mai avea pensionari la 45 de ani, indiferent…

- Festivalul de Romanța Crizantema de Aur, cel mai longeviv Festival din Romania, pastreaza tradiția și in acest an. Pe scena Cinematografului Independența din Targoviște vor urca zeci de artiști in Post-ul Cel mai longeviv festival din Romania se pregatește de un nou start. „Crizantema de Aur” a ajuns…

- Țara noastra are multe locuri superbe și este una dintre cele mai frumoase țari din Europa. Ei bine, afla ca exista un loc care are un castel cu o vechime de aproape 700 de ani. Aici veți gasi o destinație de poveste care va va teleporta in perioada evului mediu. Este o zona ideala pe care sa o vizitezi…